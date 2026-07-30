Japanin tiistainen maanjäristys oli voimakkuudeltaan 7,1. Kuolleita on tähän mennessä raportoitu 28.
Japanin maanjäristyksessä on kuollut ainakin 28 ihmistä, kertoo maan hallinto. Järistys iski maan lounaisosaan tiistaina iltapäivällä ja aiheutti laajoja vahinkoja.
Eloonjääneiden etsinnät ovat jatkuneet ainakin Kumamoton alueella Kashimassa, jossa pelastustyöntekijät ovat etsineet ihmisiä järistyksen ja sitä seuranneen räjähdyksen vaurioittaman ostoskeskuksen raunioista.
Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskus sanoi, että järistyksen voimakkuus oli 6,8. Voimakasta järistystä seurasi jälkijäristysten sarja.