Lastenpsykiatri kertoo synkästä muutoksesta: "Äärimmäisen huolestuttava merkki"

– Eli se oman toiminnan ohjaus on vielä aivan keskentekoista ja impulssien hallinta ja kaikki muu, ja sitä pommitetaan sitten tämmöisillä massiivisilla ärsyketulvilla: ääntä, vimmaa, melua... Pelataan semmoisia örkintappopelejä ja muuta, joissa sinänsä pieninä annoksina, sopivina annoksina, ei ole mitään vikaa. Ne ovat ihan jännittäviä ja viihdyttäviä, kun siinä säilyy joku raja.