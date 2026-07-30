Lastenpsykiatri kertoo lapsissa tapahtuneesta huolestuttavasta muutoksesta.
Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Jari Sinkkonen on tehnyt pitkän uran. Mikä asia on lastenpsykiatrin silmissä muuttunut vuosikymmenten aikana?
Sinkkosen mukaan muutos on näkynyt esimerkiksi lasten käytöshäiriöissä, ja esimerkiksi kouluissa on todistettu jotain huolestuttavaa.
– Yksi asia, joka mielestäni on täysin kiistaton, on, että opettajat valittavat sitä, että lapset käyvät päälle. Ja se on mielestäni ilman mitään psykoselityksiä äärimmäisen huolestuttava merkki, että alakoulun opettajat ovat kokeneet [tällaista], Sinkkonen kertoi kesäkuussa MTV Uutiset Livessä.
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Sinkkonen kertoo kysyneensä koulutustilaisuudessa 200 opettajalta, kuinka moni heistä on joutunut oppilaan fyysisen aggression kohteeksi. Yli puolet opettajista nosti käden pystyyn.
– Tässä minusta on niin kiistaton asia, että tälle pitää tehdä jotain. Näin ei voi olla.
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