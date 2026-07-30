Miksi Ranskan tulihelvetti ei tapahdu Suomessa? Syynä metsiemme erityispiirre

Tasainen maasto ja kattava metsäautotieverkosto helpottavat sammutustöitä. Myös järvet ja muut vesistöt toimivat luonnollisina paloesteinä.

– Eli yhdellä kuviolla on vaikka nuorta kuivaa männikköä, jossa palo leviää nopeasti, mutta seuraavalla metsäkuviolla onkin sitten nuorta koivikkoa, ja palo ei pääse leviämään sinne.

Suomessa palaa vuosittain keskimäärin noin 450 hehtaaria metsää. Metsien rakenne, vesistöt ja tehokas valvonta pitävät palot yleensä kurissa, mutta kuumat ja kuivat kesät voivat lisätä suurpalojen riskiä.

Miksi Ranskan tulihelvetti ei tapahdu Suomessa? Syynä metsiemme erityispiirre

Pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi sisäministeriöstä muistuttaa, että myös Suomessa on riski laajoihin paloihin, jos sääolot ovat poikkeuksellisen kuivat ja kuumat.

– Sitten ollaan jo vähän pulassa, kun täytyy soittaa pelastuslaitos paikalle. Siinä tulee jo viivettä, ja sitten riippuu olosuhteista ja lähellä olevasta paloaineksesta, miten palo pääsee leviämään, Bergman sanoo.