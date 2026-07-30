Janni Hussi tyrmää Sana on vapaa -podcastissa Raya-deittisovelluksen.

Juontaja ja rallikartturi Janni Hussi kertoo hänen ja Sointu Borgin Sana on vapaa -podcastissa pettyneensä julkkisten suosimaan Raya-deittisovellukseen.

Raya on eksklusiivinen deittisovellus, johon kenellä tahansa ei ole asiaa. Pääsyä sovellukseen tulee hakea, mutta hakemuksen lähettäminen ei kuitenkaan takaa pääsyä Rayaan. Julkaisessa keskustelussa Rayasta puhutaan usein julkkisten deittisovelluksena.

Vuosi sitten entisestä puolisostaan Joel Harkimosta eronnut Hussi kertoo podcastissa suunnitelleensa viettävänsä "kaikkien aikojen villikissakesän". Toteuttaakseen suunnitelmansa juontaja latasi puhelimeensa erilaisia deittisovelluksia, joista hän maksoi pitkän pennin.

Yksi Hussin lataamista sovelluksista oli Raya, jonka hän tyrmää olevan aivan karsea.

– Se vuositilaushan maksoi jotain 200 euroa, hän kertoo.

– Ja voin sanoa, että se on paskin deittiäppi, jossa olen ikinä eläessäni ollut. Kukaan ei menetä tässä yhtään mitään, hän jatkaa.