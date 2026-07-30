Tänään vietetään maailman ylikulutuspäivää, kertoo luonnonsuojelujärjestö WWF.
Ylikulutuspäivä tarkoittaa, että vuoden alusta tähän päivään ihmiskunta on käyttänyt luonnonvaroja sen verran kuin maapallo tuottaa vuodessa. Nykyisen kulutuksen ylläpitäminen vaatisi siis reilusti yli puolitoista maapalloa. Tänä vuonna ylikulutus on suurempaa kuin koskaan aikaisemmin.
Suomi on yksi kovimmista synnintekijöistä, kun sen ylikulutuspäivä oli jo huhtikuun alussa.
Ylikulutuspäivän laskee vuosittain Global Footprint Network.