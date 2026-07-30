Nainen joka katosi -sarjauutuus on tiivistunnelmainen psykologinen trilleri.
Simo Halisen romaaniin perustuva Nainen joka katosi on MTV:n sarjauutuus. Tiivistunnelmainen psykologinen trilleri punoo kolmen eri näkökulman avulla yhteen tarinan menneisyyden rikoksesta.
Sarjassa Aaro kohtaa sympaattisen ja arvoituksellisen Mauran, johon ihastuu. Syntyy intohimoinen suhde, jollaisesta Aaro ei ole edes uskaltanut uneksia.
Yhtäkkiä Maura katoaa ja Aarolle selviää, ettei mikään Mauran kertomasta ole totta – oliko naista edes olemassa? Vakuutusyhtiön juristina Aaro pääsee Mauran jäljille. Selviää, että menneisyydessä tapahtunut rikos on jättänyt pysyvät jäljet Mauraan.
Nainen joka katosi perustuu Simo Halisen romaaniin.
Sarjan ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa Simo Halinen.
– Nainen joka katosi etenee tyylilajissa, johon olen tuntenut aina suurta rakkautta. Se ei ole suorasukainen trilleri, vaan jakso jaksolta tihenevä kudos, joka vaatii katsojalta tarkkaavaisuutta. Avainasemassa on hienovarainen näyttelijäntyö, Halinen kertoo tiedotteessa.
Pääosissa nähdään Saga Sarkola,