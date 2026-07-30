Italian jalkapallomaajoukkueen puolustajalegenda Franco Baresi elää.

Keskiviikkona sosiaalisessa mediassa alkoi liikkua tietoja Baresin kuolemasta. AC Milan joutui lopulta puuttumaan huhuihin kunniapuheenjohtajansa tilasta.

– AC Milan kiistää väärät tiedot, joita on hiljattain kiertänyt Franco Baresista. Franco käy läpi vaikeita ja herkkiä aikoja, ja seura seisoo hänen ja hänen perheensä tukena, seura tiedotti.

Milan pyysi Baresin perheelle rauhaa. 66-vuotias maajoukkuelegenda kävi vuosi sitten leikkauksessa, jossa hänen keuhkostaan poistettiin kyhmy.

Muun muassa La Gazzetta dello Sport -lehti kertoo, että Baresi on parhaillaan sairaalahoidossa. Hänet on viimeksi nähty julkisuudessa helmikuussa, kun hän osallistui ystäviensä kanssa Milanon derbyyn AC Milanin ja Interin välillä. Viime talvena Baresi oli kantamassa olympiasoihtua Milanon olympialaisten avajaisissa.

Baresi voitti AC Milanin kanssa kuusi Italian mestaruutta. Hän pelasi Italian maajoukkueessa 81 ottelua ja oli mukana niin vuoden 1982 MM-kultajoukkueessa kuin vuoden 1994 MM-finaalissa Brasilialle tappion kokeneessa ryhmässä.