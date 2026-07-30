Suomen krematoriot kovilla: Vainajia jonossa – tuhkaajat painavat ylitöitä
Krematoriotyöntekijä Kari Karvinen on painanut koko kesän töitä. Kuva: Emma Kilpinen.
Julkaistu 30.07.2026 07:01
Emma Kilpinen
Tuhkattavien määrä on kasvanut Suomessa nopeasti, ja se näkyy krematorioissa kasvavana työkuormana. Koska krematoriotoiminnasta ei voi lain mukaan tehdä voittoa, ala ei ole houkutellut yksityisiä toimijoita.
Evankelisluterilainen kirkko on ottanut tuhkaustoiminnan harteilleen, vaikka laki ei sitä velvoittaisi. Kirkon saamat varat tämän tehtävän hoitamiseen ovat vähentyneet vuosi vuodelta.
Suomessa tarvittaisiin lisää krematorioita, mutta niiden rakentamisen tarvitaan miljoonia euroja. Tilannetta vaikeuttaa se, että kirkon valtion rahoitusta hautaustoimen hoitamiseen leikataan vuosina 2026 ja 2027 noin 10 miljoonalla eurolla vuodessa.
Kulttuuri- ja opetusministeriö selvittää nyt, miten toimintaan annetut varat todellisuudessa riittävät. Selvitys aloitettiin viime marraskuussa ja se on yhä käynnissä.
Suomessa toimii ainoastaan yksi kirkon ulkopuolinen taho, joka tuhkaa ihmisiä. Hietaniemen krematorio toimii yhdistyspohjalla ja rahan riittävyys on varmistettu aikoinaan jäsenhankinnalla. Koska tuhkaustoiminta ei saa olla voittoon pyrkivää, eivät yksityiset tahot ole kiinnostuneita toiminnasta.
Tästä huolimatta tuhkattavien määrä kasvaa jatkuvasti. Kuolevien määrät ovat kasvaneet tasaisesti läpi 2000-luvun ja samalla yhä useampi haluaa arkkuhautaamisen sijaan tuhkattavaksi.
Tuhkausmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti 2000-luvun alusta.MTV /Adobe
Tilanne kärjistyy
Tuhkaustilanne on ollut paineessa jo pidemmän aikaa. Krematoriot joutuvat usein huoltoon ja tämä aiheuttaa tuhkausjonojen kärjistymisen. Huoltojen syynä on laitteiden rakenne sekä korkeat lämpötilat. Ihminen tuhkataan noin 800–1000 asteessa.
Suomen krematoriot kovilla – vainajia jonossa | MTV Uutiset
– Hämeenlinnan krematorio on ollut kesällä huollossa. Ja aina kun joku krematorio on huollossa, se vaikuttaa kaikkien muiden toimintaan. Vaikutukset voivat näkyä pitkänkin matkan päähän, kertoo Krematoriosäätiön toimitusjohtaja Marko Laakso.
Suurimmillaan kesän aikana tuhkausjonossa on ollut 180 vainajaa. Krematorio kykenee tuhkaamaan noin 75 ihmistä viikossa.
– Nyt tilanne on maltillisempi. Jonossa on 100 vainajaa.
Krematoriosäätiön toimitusjohtaja Marko Laakso kertoo huomanneensa, että myös muilla krematorioilla on paljon töitä. Kuva: Emma Kilpinen.
Jonot aiheuttavat omaisille lisäkustannuksia.
Kirkkohallituksen hautaustoiminnan asiantuntijan Jani Kärkkäisen mukaan kuljetusmatkat voivat olla pohjoisessa jopa satoja kilometrejä.
Hietanimen krematoriokappelin ylivahtimestarista Sami Salosesta on tärkeää, että tuhkausjonot eivät yltyisi liian pitkiksi, sillä se pidentää omaisten suruprosessia. Kuva: Emma Kilpinen.
Suomen hautaustoiminnan keskusliiton puheenjohtajaMikael Wilén kertoo, että työntekijöille taas tilanne näyttäytyy lisätöinä.
– Voin kuvitella, että se jonkinlaisia haasteita laittaa krematorion ylläpitäjälle, että saa kaikki työnvuorot ja koko sen teknisen paletin toimimaan.
Uuneja ei voida pitää päällä yötä päivää, vaan laitteet tarvitsevat taukoja. Hietaniemen krematoriokappelin teknikko Kari Karvinen toivoisikin, että uuneja voisi olla nykyistä enemmän.
– Jos vielä pari työkaveria siihen saisi päälle niin olisi hyvä, Karvinen kertoo.
Hietanimenen krematoriokappelin tekniikko Kari Karvinen kertoo, että töitä jaksaa tehdä, vaikka välillä työmäärä tuntuu liialta. Kuva: Emma Kilpinen.
Hidas rakennusprosesi
Toistaiseksi krematoriosäätiön toimitusjohtaja Marko Laakso ei ole huolissaan siitä, ettei laki vaadi ketään hoitamaan tuhkaamisia.
Hänestä asiaa hoitavat tahot ovat kehittäneet toimintaansa pitkäjänteisesti.
– Tällä hetkellä on useita krematoriohankkeita vireillä. Sen kapasiteetin vain pitäisi olla riittävä jatkossakin.
Mikael Wilénin mukaan nykyiset krematoriohankkeet eivät kuitenkaan auta vielä, sillä hankkeet ovat pitkiä.
– Heposti menee kolme vuotta ennen kuin krematorio nousee pystyyn ja valitukset voivat vielä pidentää prosessia.
Ovea pidetään auki, jotta tuhkaustiloissa ilma kiertäisi paremmin. Kuvassa Kari Karvinen happihyppelyllä.
Krematoriot voitaisiin periaatteessa ajaa alas milloin vain. Käytännössä näin ei kuitenkaan tehdä.
– Krematorion ylläpitäminen on kallista. Laissa ei velvoiteta ketään hoitamaan toimintaa, joten mekin voisimme vain lopettaa krematoriotoiminnan halutessamme, Krematoriosäätiön Marko Laakso kommentoi.
Rahapula näkyy hautausmaiden kunnossa
Kirkkohallituksen hautaustoiminnan asiantuntijan Jani Kärkkäisen mukaan tilanne voi kärjistyä siten, että hauataustoiminnan rahapula tulee näkymään hautausmaiden kunnossa.
Asia voi konkretisoitua joillekin jo ensi vuonna palvelunlaadun heikentymisenä.
– Hautausmaat eivät välttämättä ole niin hyvin hoidettuja kuin aiemmin. Joissain seurakunnissa saatetaan joutua karsimaan esimerkiksi kausityöntekijöistä.
Kärkkäinen kuvaa, ettei hautausmaiden arvokas hoitaminen välttämättä säily enää entisellään.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvos Joni Hiitola kertoo, että seurakunnan vastuulla on tehdä päätökset saadun rahan suuntaamisesta. Kirkollisveroilla hautaustoimintaa ei voi pyörittää.
Krematorion piipusta tulee ulos ainoastaan vesihöyryä. Kuva: Emma Kilpinen.
Lain muutos pöydälle
Mikael Wilén uskoo, että krematoriot saavuttavat lopulta kipupisteensä. Jos hautaustoiminnan varoja ei lisätä, voi tulevaisuudessa ratkaisuna olla lakimuutos toiminnan voitollisuudesta.
– Jos mennään ääripäähän, Hollannissa vakuutusyhtiöt hoitavat tuhkauksen, Wilén kuvaa.
Puheenjohtaja ei koe olevansa oikea henkilö arvioimaan sitä, mikä voisi olla tulevaisuudessa paras toimintamalli tuhkaustoiminnalle, mutta hän uskoo, että keskustelua lain muutoksen mahdollisuudesta pitäisi käydä.
– Sitä pitää miettiä. Jos tuhkausprosentti on yli 60 ja uusia krematorioita ei rakenneta, niin mikä on sitten seuraava askel?
Emma Kilpinen työskentelee MTV Uutisissa kotimaan ja ulkomaan uutisten parissa. Häntä kiinnostavat erityisesti lapsia ja nuoria koskettavat aiheet ja ilmiöt. Kilpinen ottaa mielellään vastaan juttuvinkkejä.