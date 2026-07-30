Tuhkattavien määrä on kasvanut Suomessa nopeasti, ja se näkyy krematorioissa kasvavana työkuormana. Koska krematoriotoiminnasta ei voi lain mukaan tehdä voittoa, ala ei ole houkutellut yksityisiä toimijoita.

Evankelisluterilainen kirkko on ottanut tuhkaustoiminnan harteilleen, vaikka laki ei sitä velvoittaisi. Kirkon saamat varat tämän tehtävän hoitamiseen ovat vähentyneet vuosi vuodelta.

Suomessa tarvittaisiin lisää krematorioita, mutta niiden rakentamisen tarvitaan miljoonia euroja. Tilannetta vaikeuttaa se, että kirkon valtion rahoitusta hautaustoimen hoitamiseen leikataan vuosina 2026 ja 2027 noin 10 miljoonalla eurolla vuodessa.

Kulttuuri- ja opetusministeriö selvittää nyt, miten toimintaan annetut varat todellisuudessa riittävät. Selvitys aloitettiin viime marraskuussa ja se on yhä käynnissä.

Suomessa toimii ainoastaan yksi kirkon ulkopuolinen taho, joka tuhkaa ihmisiä. Hietaniemen krematorio toimii yhdistyspohjalla ja rahan riittävyys on varmistettu aikoinaan jäsenhankinnalla. Koska tuhkaustoiminta ei saa olla voittoon pyrkivää, eivät yksityiset tahot ole kiinnostuneita toiminnasta.

Tästä huolimatta tuhkattavien määrä kasvaa jatkuvasti. Kuolevien määrät ovat kasvaneet tasaisesti läpi 2000-luvun ja samalla yhä useampi haluaa arkkuhautaamisen sijaan tuhkattavaksi.

Tuhkausmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti 2000-luvun alusta.MTV /Adobe

Tilanne kärjistyy

Tuhkaustilanne on ollut paineessa jo pidemmän aikaa. Krematoriot joutuvat usein huoltoon ja tämä aiheuttaa tuhkausjonojen kärjistymisen. Huoltojen syynä on laitteiden rakenne sekä korkeat lämpötilat. Ihminen tuhkataan noin 800–1000 asteessa.