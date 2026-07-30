Monelle maistuvat kesällä raskaiden ruokien sijaan raikkaat salaatit. Nappaa suosikkisi!

Raikas ja maukas salaatti on mainio kesäpöydän ruoka. Löytyisikö tv-kokin reseptien joukosta uusi suosikkisi?

Onnellisten rasvojen lohi-avokadosalaatti

Kokkiohjelmista tuttu kokki Harri Syrjänen vinkkasi vuonna 2022 Instagram-tilillään maukkaan, hyviä rasvoja sisältävän lohi-avokadosalaatin. Katso yllä olevalta videolta, kuinka lohi-avokadosalaatti valmistuu!

– Jos sun pitää tehdä yhtä salaattia loppuelämä, se on tässä. Tähän ei tarvii pannuja eikä kattiloita, vähän pilkkomista ja salde on valmis, helppoa, Syrjänen kirjoitti Instagramissa.

Kokki kehui salaatin olevan "onnellisten rasvojen salaatti", sillä se sisältää kalaa, avokadoa ja oliiviöljyä, jotka kaikki sisältävät pehmeitä rasvoja.

– Savulohi ja avokado, ei voi ymmärtää, miten hyvää tästä tuli. Yllätä rakkaasi ja itsesi, tää vaan on niin tajuttoman hyvää.

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