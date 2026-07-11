Säikähtäneen hevosen pelottelu ja läimiminen toivat miehelle tuomion eläinsuojelurikoksesta.

Pariskunta yritti saada hevosta traileriin aamuvarhaisella tallin pihassa. Hevonen ei hommaan suostunut ja mieheltä paloivat hermot.

Hän karjui kovaäänisesti hevosen ympärillä, paiskoi auton sekä trailerin ovia ja löi stressaantunutta hevosta riimunarulla kylkeen ja takapäähän.

Pari yritti vetää hevosta sisälle hevoskärryyn. Talleille saapuneen todistajan mukaan mies karjui metrin päässä hevosesta "kurkku suorana", että "jos olisi 9-millinen, ampuisin hevosen".

Todistajan mukaan hevonen vietiin välillä tarhaan rauhoittumaan, minkä jälkeen sitä yritettiin lastata uudestaan.

Myös toisen todistajan mukaan hermostunut mies käveli ympäri hevosta ja käyttäytyi uhkaavasti. Hänen mukaansa mies oli kertonut laittavansa hevosen "lihoiksi".

Lopulta toinen todistajista keskeytti lastaamisen, koska kauhuissaan olevaa hevosta olisi ollut turha yrittää enää traileriin.

Lue myös: Raakkujen joukkokuolemasta liki kahden miljoonan euron korvausvaatimus

Nainen vapautettiin

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi 49-vuotiaan miehen ja hänen puolisonsa eläinsuojelurikoksesta sakkoihin. Käräjäoikeus katsoi, että vaikkei nainen osallistunut huutamiseen ja riehumiseen, hän oli miehen tekijäkumppani.

Helsingin hovioikeus hylkäsi syytteen kuitenkin naisen osalta.

Miehen osalta tuomio pysyi voimassa. Mies joutuu maksamaan rangaistuksena teostaan 30 päiväsakkoa, josta hänelle kertyy maksettavaa 1 260 euroa.

Rikos tapahtui heinäkuussa 2022 Hyvinkäällä.