Poliisi pyytää havaintoja nuoresta miehestä Turussa.

Poliisi pyytää havaintoja Turun Ylioppilaskylä-Nummi alueelta kadonneesta 23-vuotiaasta autistisesta miehestä. Mies on kadonnut keskiviikkona 29. heinäkuuta.

Poliisin mukaan mies ei ole paikkakuntalainen, eikä osaa liikkua alueella yksin. Hän ei myöskään hakeudu omatoimisesti ihmiskontaktiin.

Mies on 173 cm pitkä ja normaalivartaloinen. Yllään hänellä on mustat vaatteet, t-paita, jonka päällä kauluspaita. Miehellä on ruskeat hiukset mahdollisesti poninhännällä.

Poliisi pyytää kaikki havainnot hätänumeroon 112.