Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa tutkii Argentiinan joukkueen MM-finaalin jälkeistä käytöstä muun muassa pahoinpitelynä.
Fifa tiedotti maanantaina nostavansa syytteet keskikenttäpelaaja Leandro Paredesia, puolustaja Nahuel Molinaa sekä apuvalmentaja Roberto Ayalaa vastaan.
Näkyvimmin rähinään Espanjaa vastaan pelatun loppuottelun jälkeen osallistunutta Paredesia epäillään kolmesta pahoinpitelystä. Molinaa syytetään yhdestä pahoinpitelystä ja epäurheilijamaisesta käytöksestä. Valmentaja Ayalan epäillään syyllistyneen yhteen pahoinpitelyyn.
Asiaa tutkii Fifan oma kurinpitokomitea. Argentiinan joukkueen jäseniä tullaan kuulemaan tutkinnassa.
Kolmen henkilön lisäksi myös Argentiinan keskikenttäpelaaja Thiago Almadaa ja Espanjan Gavia tutkitaan epäurheilijamaisen käytöksen osalta.
Fifalla on meneillään myös erillinen tutkinta, jossa Argentiinan jalkapalloliittoa ajetaan vastuuseen maan kannattajien MM-kisojen aikana esittämästä käytöksestä.
Esiin on noussut muun muassa Englantia vastaan pelatun MM-välierän kannanotot Falklandin saarten palauttamisesta Britannialta Argentiinalle.