Käräjäoikeus katsoi, että mies lähestyi nimenomaan lapsia ja että hänen tarkoituksenaan oli saada näiltä seksuaalista materiaalia itselleen.

Keski-Suomen käräjäoikeus on tuominnut 36-vuotiaan jämsäläismiehen useista alle teini-ikäisiin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista lähes seitsemän vuoden vankeuteen.

Mies tuomittiin muun muassa useista perusmuotoisista ja törkeistä seksuaalisista kajoamisista lapsiin. Hänen syykseen luettiin yhteensä yli 30 syytekohtaa. Rikokset tapahtuivat vuosina 2023–2024.

Oikeuden mukaan mies otti yhteyttä hänelle ennalta tuntemattomiin lapsiin Snapchat-sovelluksessa ja ehdotti näille "kuvien vaihtelua" tarkoituksenaan vaihtaa nimenomaan seksuaalisia kuvia.

Mies lähetti lapsille seksuaalisia kuvia ja videoita itsestään ja sai uhrit lähettämään sellaisia itselleen, tuomiossa kerrotaan. Hän sai uhreja muun muassa esiintymään alastomana, tekemään itselleen seksuaalisia tekoja ja kuvaamaan niitä.

Osassa kuvista ja videoista lapset olivat tunnistettavissa, koska heidän kasvonsa ja käyttäjänimensä näkyivät niillä. Mies myös tallensi tiedostoja lasten tietämättä, tuomiossa sanotaan.

Yli 45 000 euron kärsimyskorvaukset

Käräjäoikeus katsoi, että useat teot oli tehty erityisen nöyryyttävällä tavalla. Uhreja oli lähes 20, ja iältään he olivat 8–13-vuotiaita.

Mies myönsi teot osin, mutta kiisti tienneensä, että viestitteli lasten kanssa. Hän sanoi luulleensa, että asianomistajat ovat täysi-ikäisiä tai ainakin ylittäneet suojaikärajan 16 vuotta.

Käräjäoikeus ei tätä uskonut, vaan katsoi, että mies oli tahallisesti laiminlyönyt velvollisuutensa selvittää lasten ikä.

Lisäksi miehellä oli hallussaan internetistä tallennettua lasten hyväksikäyttömateriaalia. Siksi käräjäoikeus katsoi, että mies lähestyi nimenomaan lapsia ja että hänen tarkoituksenaan oli saada näiltä seksuaalista materiaalia itselleen.

Mikko Johannes Järvinen, 36, tuomittiin kuuden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeusrangaistukseen. Lisäksi hänet tuomittiin maksamaan yli 45 000 euron edestä kärsimyskorvauksia.