Jo joka kymmenes nuori nainen käyttää SSRI-mielialalääkkeitä.
SSRI-mielialalääkkeitä käyttävien nuorten naisten osuus on liki kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa, kertoo Kela. SSRI-lääkkeitä käytetään masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja pakko-oireisen häiriön hoidossa.
Viime vuonna näitä lääkkeitä käytti 11,5 prosenttia 18–29-vuotiaista naisista, kun vuonna 2016 vastaava osuus oli 7,1 prosenttia.
Samanikäisistä miehistä SSRI-lääkkeitä käytti viime vuonna 4,4 prosenttia. Osuus on kasvanut reilun prosenttiyksikön kymmenessä vuodessa, mutta jää selvästi naisia matalammalle tasolle.
SSRI-lääkkeiden käytön kasvu on ollut tytöillä ja nuorilla naisilla jyrkimmillään 2020-luvun alkuvuosina. Samanaikaisesti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyt ovat osoittaneet nuorten raportoiman ahdistuneisuusoireilun lisääntyneen.
– Rekisteriaineistojen perusteella psyykkisen oireilun lisääntyminen, erityisesti nuorten naisten kohdalla, näyttäytyy lisääntyneenä terveyspalvelujen käyttönä ja SSRI-lääkkeiden määräämisenä. Ilmiöön kytkeytyvät useat pitkään vaikuttaneet sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät, joiden vaikutus korostui koronapandemian aikana, tutkimuspäällikkö Heini Kari sanoo tiedotteessa.
SSRI-lääkkeiden eli selektiivisten serotoniinin takaisinoton estäjien vaikutuksen arvellaan Terveyskirjaston