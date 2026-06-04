Lääkekannabis on auttanut säilyttämään syöpää sairastavan Mika Luoma-ahon työ- ja toimintakyvyn.

Suomen kannabisyhdistyksen puheenjohtaja Mika Luoma-aho on käyttänyt lääkekannabista yli kymmenen vuoden ajan erityisluvalla.

– Käytän kukintomuotoista lääkekannabista syövän ja sen hoitojen aiheuttamaan neuropaattiseen kipuun, Luoma-aho kertoi Huomenta Suomessa.

Ennen lääkekannabista Luoma-ahon kipuja hoidettiin opiaateilla.

– Kun se tie tavallaan käytiin loppuun, niin oikeastaan minulla ei ollut juuri muuta vaihtoehtoa kuin lääkekannabis. Ja se oli kyllä käänteentekevä lääke. Ajattelen, että se pelasti minun henkeni.

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Luoma-ahon mukaan lääkekannabis ylläpitää hänen työ- ja toimintakykyään.

– Sen avulla pääsin eroon kaikista pillereistäni. Olen oikein tyytyväinen ja etuoikeutettu, että olen päässyt tällaisen hoidon piiriin.