Kärsitkö tietämättäsi lamaannuttavasta PMDD:stä? – "Iso osa elämästä voi olla oireista aikaa"

Masennusta, ahdistusta. Raivokohtauksia, loputonta väsymystä. Itkua, kipuja, särkyjä – ja kaikki tämä muutaman viikon välein, aina ennen kuukautisia, uudelleen ja uudelleen.

Moni on kuullut PMS-oireista. Ennen kuukautisia mieli on maassa, rintoja särkee ja turvottaa.

PMDD on kuin PMS, mutta pahempaa. Se on kuukautisia edeltävä dysforinen häiriö, jonka diagnosoiminen Suomessa on suhteellisen harvinaista.

PMDD:ssä pääosassa on psyykkinen oireilu.

– Isolla osalla naisista, ehkä noin 80 prosentilla, on joitain oireita ennen vuotoa. Oireet liittyvät kuukautiskiertoon ja hormonien muutoksiin, ne ovat fysiologisia ja tavallisiakin. PMDD sen sijaan aiheuttaa merkittävää toiminnallista haittaa, kertoo erikoislääkäri Mari Kärki TAYSista.

Mieliala romahtaa ennen kuukautisia

PMDD:ssä mieliala romahtaa ennen kuukautisia. Olo on masentunut, väsynyt ja muutenkin sekava.

Päätä voi särkeä ja vatsaan sattua. Olo on ahdistuksesta epätoivoinen.

Jos ihmisellä on PMDD-oireita, hänellä on yleensä myös PMS-oireita. Toisinaan onkin hankalaa tietää, mistä kirjainlyhenteestä on kyse.

– Määritelmän mukaan PMDD-diagnoosi täyttää myös PMS:n kriteerit. Ne ovat osittain samaa asiaa.

– Perinteisesti ajatellaan, että PMS/PMDD-oireet alkavat ovulaation jälkeen keltarauhashormonivaiheessa ja helpottavat, kun kuukautiset alkavat, Kärki kuvailee.

Oireet kestävät jopa viikkoja

PMDD-oireet alkavat ovulaatiosta ja helpottavat kuukautisten alettua. Jos kierto on lyhyt, oireetonta aikaa saattaa saada vain vähän yli viikon.

Se on hyvin vähän.

– Jos tavanomainen kuukautiskierto on neljä viikkoa, käytännössä tulee kaksi viikkoa ikään kuin hyvää aikaa ja kaksi viikkoa oireellista aikaa, Kärki sanoo.

Kun kuukautiskierto on koko ajan joko tulossa tai menossa, ihminen ei juurikaan ehdi tuntea oloaan omaksi itsekseen.

– Iso osa elämästä voi olla oireista aikaa. Iän myötä kierto usein lyhenee ja sitä myöten tihentyy oireisten jaksojen aika, Kärki kuvaa.

Moni kärsii päänsäryt, itkuisen olon ja erilaiset tuntemukset ja kivut, koska uskoo niiden "kuuluvan asiaan".

– PMS-oireita varmasti vähätellään paljon. Osa ajattelee, että oireet kuuluvat asiaan tai naiseuteen: tällaista tämä nyt on, ehkä kaikilla muillakin on näin kammottavaa. Silloin helposti jää vain kärsimään oireista, Kärki myöntää.

Asenne kuukautisia kohtaan saattaa olla ikävä, jopa vitsaileva: Kato, tolla on varmaan PMS päällä, kun noin kiristää!

– Se on hyvin ikävä asenne. Puolet maailman ihmisistä kuitenkin elää kuukautisten ja myös niihin liittyvien vaivojen kanssa. Miten olemmekin yhteiskuntana onnistuneet niin vähättelemään kuukautisia, painamaan niitä piiloon?

Vuodon tultua olo on hetken aikaa "oma"

Sekä PMS että PMDD hellittävät, kun kuukautiset alkavat. Vuodon tultua olo on hetken aikaa "oma", Kärki kuvailee.

– Jos oiretta lähdetään diagnosoimaan, usein potilasta pyydetään pitämään oirepäiväkirjaa, johon on merkitty kierto ja päiväkohtaiset oireet. Siitä pystyy näkemään, muuttuvatko oireet kierron aikana tai liittyvätkö ne siihen.

Koska hankalassa PMDD:ssä oireet ovat usein mielialaoireita, hoidon osana saatetaan käyttää serotoniinin takaisinoton estoon perustuvia mielialalääkkeitä.

– Kun hoidetaan esimerkiksi masennusta, on yleensä tärkeää, että lääkkeitä otetaan säännöllisesti ja jatkuvasti.

– PMDD:ssä vaste tulee tutkimustenkin mukaan poikkeuksellisesti paljon nopeammin. Lääkettä voi siis hyvin käyttää vain kahden viikon jakson ovulaatiosta kuukautisten alkuun ikään kuin kuurina, Kärki kuvaa.

Miten erottaa PMDD ja mielenterveysongelma?

Kärki on töissä hormoni- ja lapsettomuuspolilla. Sinne päätyvät myös hankalimmat hormoniongelmat, joihin muut eivät keksi ratkaisua.

– Olemme siis tavallaan se viimeinen yksikkö. Kun kukaan ei enää keksi mitään, meille voi vielä lähettää asioita mietintään, hän kuvaa.

– Lääkärin näkökulmasta PMDD:n ongelma on myös se, että jos on vahvasti ja hankalasti mielialaoireita, masennusta tai ahdistusta, on hankala erottaa, onko kyseessä todella PMDD, vai voiko mukana olla lisäksi jokin mielenterveysongelma.

Pieni osa PMDD-potilaista päätyy lopulta hormonipolille. Yleensä heidänkin tilaansa löytyy ratkaisu.

Hoito ei välttämättä ole yksinkertainen. Useimmiten joudutaan kokeilemaan erilaisia lääkkeitä, yhdistelmiä ja vaihtoehtoja.

Harvinaisissa tapauksissa voidaan esimerkiksi käyttää lääkitystä, joka lamaa munasarjojen oman toiminnan kokonaan. Hoitoa ja apua on kuitenkin saatavilla.

Vaikeita tapauksia on Kärjen mukaan murto-osa. Avun saaminen riippuu toisinaan siitä, kenen pakeille pääsee.

Kärki kehottaisi ennemmin hakeutumaan gynekologin vastaanotolle kuin esimerkiksi työterveyteen.

– Gynekologi on paras taho keskustella asiasta, jos ajattelee, että kyseessä on kiertoon liittyvä oire tai PMDD-tyyppinen oire. Hankaliin oireisiin kannattaa hakea apua.

