Kahta miestä puukotettiin Seinäjoella viime sunnuntaina.

Seinäjoen Kasperissa sunnuntaina tapahtuneen henkirikoksen rikosnimike on koventunut. Pohjanmaan poliisi tutkii tekoa nyt murhana. Poliisin mukaan epäilty toimi vakaasti harkiten ja tilanteessa käytetty väkivalta oli raakaa ja julmaa.

Poliisi kertoi aiemmin, että ilmoitus puukotuksesta tuli sunnuntaina puoli seitsemän aikaan illalla. Henkirikoksen uhriksi joutunut mies löytyi poliisin mukaan asunnosta. Talon pihalta löytyi poliisin mukaan toinen mies vakavasti loukkaantuneena.

Poliisi otti väkivallanteoista epäillyn 35-vuotiaan miehen kiinni paikalta. Häntä epäillään murhan lisäksi tapon yrityksestä.