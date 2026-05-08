Nelikymppinen mies pahoinpiteli uhrin tämän asunnossa Kuopiossa.

Pohjois-Savon käräjäoikeus on tuominnut lähes kuuden vuoden vankeuteen 44-vuotiaan miehen, joka pahoinpiteli toisen miehen kuoliaaksi viime keväänä. Oikeuden mukaan mies syyllistyi törkeään pahoinpitelyyn ja törkeään kuolemantuottamukseen.

Väkivallanteko tapahtui Kuopiossa uhrin asunnossa, ja sitä edelsi tuomitun huumeiden katoaminen. Asunnossa olleen naisen mukaan tuomittu oli vaatinut uhria etsimään huumeita ja kun tämä ei ollut suostunut, kaksikon välille syntyi tappelu. Tuomittu potki uhria sekä löi tätä käsin ja macheteveitsen perällä, tuomiossa sanotaan.

Tuomittu kiisti syytteen ja sanoi aiheuttaneensa uhrille ainoastaan vähäisiä ruhjevammoja.