Suomalaisjuoksija Mette Baas aloitti hallikautensa 400 metrin voitolla Tukholmassa.
Voitto irtosi ajalla 52,57, mikä on Baasin uran toiseksi nopein lyhyillä radoilla. Ennätys on 52,25, jonka Baas juoksi viime vuonna EM-halleissa.
– Ajattelin etukäteen, että aika voisi olla sellainen 52,5-alkuinen ja siihen pääsin. Juoksu tuntui vahvalta, Baas kommentoi Urheiluliiton tiedotteessa.
– Juoksu tuntui rennolta ja vahvalta eikä lopussa hirveästi hyytynyt. Jatkoa ajatellen tässä ollaan hyvässä tilanteessa.
Saga Andersson oli seiväshypyssä jaetulla kakkossijalla tuloksella 427 yhdessä Ruotsin Kajsa Rothin kanssa. Kisan paras oli Unkarin Hanga Klekner tuloksella 452.
Elina Lampela oli kisan seitsemäs tuloksella 402.