Järvi-Suomen vedenpinnat ovat jäämässä jälleen erittäin alhaiselle tasolle.
Matalista vedenkorkeuksista uhkaa tulla uusi pysyvämpi ilmiö Saimaalla ja Pielisellä. Toistuvaan kuivuuteen ei ole rannoilla osattu varautua. Taustalla on ilmastonmuutos, erityisesti vähälumisuus.
Kotiseutuneuvos Reino Kuivalainen tarkkailee Pielisen tilannetta laiturilta, jolta on nyt pudotusta veden pintaan pari metriä.
Toinen huono kesä on jo tulossa, ja tilanne vain pahenee. Ennusteen mukaan Pielisen vedenkorkeus laskee tästä hetkestä syksyyn mennessä jopa puoli metriä.
Vesitalousasiantuntija Teppo Linjama Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksesta kertoo, että vastaavanlaisten kesien todennäköisyys on lisääntynyt.
– Ja se tulee lisääntymään. Siinä mielessä voidaan sanoa, että tällainen uusi normaali, Linjama toteaa MTV Uutisille.
Järvi-Suomen kuivuminen uusi ilmiö
Suomessa on tehty varautumista tulviin, mutta nyt aivan uutena ilmiönä edessä on Järvi-Suomen kuivuminen. Vaihteluun on totuttu, mutta siihen ei, että vesi olisi alhaalla yhä useammin.
Kuivalainen toivoo, että vedenpinnan vaihteluväli pysyisi edes kutakuinkin kohtuullisena.
– Pysyisi 80 sentissä tai metrissä niin sekin olisi siedettävä, mutta kun alkaa olla kaksi metriä.
Pielisen juoksutusta alas Saimaalle on nyt vähennetty. Lainattu vesi tuo muutaman lisäsentin Pieliselle, mutta kurittaa jo ennestään alhaalla olevaa Saimaata.
– Näin se valitettavasti on. Saimaan näkökulmasta kesä näyttää erittäin huonolta, Linjama kommentoi.