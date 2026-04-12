Pielisen juoksutusta alas Saimaalle on nyt vähennetty. Lainattu vesi tuo muutaman lisäsentin Pieliselle, mutta kurittaa jo ennestään alhaalla olevaa Saimaata.

– Pysyisi 80 sentissä tai metrissä niin sekin olisi siedettävä, mutta kun alkaa olla kaksi metriä.

Suomessa on tehty varautumista tulviin, mutta nyt aivan uutena ilmiönä edessä on Järvi-Suomen kuivuminen. Vaihteluun on totuttu, mutta siihen ei, että vesi olisi alhaalla yhä useammin.

– Ja se tulee lisääntymään. Siinä mielessä voidaan sanoa, että tällainen uusi normaali, Linjama toteaa MTV Uutisille.

Toinen huono kesä on jo tulossa, ja tilanne vain pahenee. Ennusteen mukaan Pielisen vedenkorkeus laskee tästä hetkestä syksyyn mennessä jopa puoli metriä.

Kotiseutuneuvos Reino Kuivalainen tarkkailee Pielisen tilannetta laiturilta, jolta on nyt pudotusta veden pintaan pari metriä.

Matalista vedenkorkeuksista uhkaa tulla uusi pysyvämpi ilmiö Saimaalla ja Pielisellä. Toistuvaan kuivuuteen ei ole rannoilla osattu varautua. Taustalla on ilmastonmuutos, erityisesti vähälumisuus.

Tähän ei ole osattu varautua: Järvi-Suomi on kuivumassa

Tähän ei ole osattu varautua: Järvi-Suomi on kuivumassa

Tähän ei ole osattu varautua: Järvi-Suomi on kuivumassa

Pielisen kesämatkailu kärsii jo kuivuuden tuomasta mainehaitasta. Matkailuyrittäjä Erkki Sykkö kertoo, että Pieliselle olisi tarkoitus tehdä isoja investointeja, mutta kaikki on jätettävä jäihin vesitilanteen takia.

Pielisellä ihmetellään miksi vanhoja virtaamalaskelmia ei päivitetä ilmastonmuutoksen mukaan.

– Pitäisi laskea uudelleen virtaukset, jos ne on 60-70-luvuilla laskettu, mitä Pielisjoki virtaa ja sillä sitten ajetaan läpi sähkölaitoksista vettä niin eihän siinä ole mitään järkeä, Sykkö päivittelee.

