Huhtikuu oli laajalti tavanomaista lämpimämpi, selviää Ilmatieteen laitoksen tilastoista.
Maan keski- ja pohjoisosassa huhtikuu oli monin paikoin harvinaisen lämmin.
Kuukauden ylin lämpötila mitattiin Ylivieskan lentokentällä, jossa elohopea nousi liki 19 asteeseen.
Alimmilleen lämpötila laski Enontekiön Näkkälän havaintoasemalla, jossa pakkasta mitattiin yli 18 astetta.
Koko maassa oli huhtikuussa tavanomaista vähäsateisempaa.
Erityisen vähäsateista oli Pohjois-Karjalassa ja maan pohjoisosassa, jossa kuukauden sademäärät olivat monin paikoin poikkeuksellisen pieniä. Useilla havaintoasemilla kuukausi oli jopa huhtikuun tilastojen vähäsateisin.
Auringonpaistetta oli koko maassa tavanomaista enemmän ja monin paikoin harvinaisen paljon. Auringonpaistetunteja kertyi 190–310 tuntia.
Vesi oli matalalla Pielisjoessa Joensuussa 16. huhtikuuta. Laiturit olivat kuivilla Pataluodon rannassa viisi kilometriä Joensuusta yläjuoksulle.
Mikä on poikkeuksellinen ja mikä harvinainen sääilmiö?
Meteorologit käyttävät sanaa poikkeuksellinen, kun sääilmiön tilastollinen esiintymismahdollisuus on keskimäärin kolme kertaa sadan vuoden aikana tai harvemmin.