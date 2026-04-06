Jokerien hyökkääjä Ville Leskinen on saanut Mestikseltä viiden ottelun pelikiellon kaksi päivää kauden päättymisen jälkeen.

Leskinen, 30, oli väliaikaisessa pelikiellossa jo viime lauantaina 4. finaaliottelusta, jossa Jokerit varmisti mestaruuden. Hän oli kohdistanut taklauksen Ketterän Juho Hallikkaan pään tai niskan alueelle kolmannessa finaalissa ajassa 38.14 ja saanut suihkutuomion.

Maanantaina Mestis tiedotti pitkästä jatkopannasta, joka on viisi ottelua.

Tilanteessa Leskinen ja Hallikas kamppailivat laidan läheisyydessä, minkä seurauksena Leskisen maila jäi jäähän kaatuneen vastustajan alle.

– Leskisen pyrkiessä irrottamaan mailaansa iskee hän tosiasiallisesti käsivarrellaan voimakkaasti Ketterän pelaajaa takaraivoon/niskaan aiheuttaen tämän pään osumisen kovalla voimalla jäähän, Mestiksen kurinpitopäätöksessä selvitetään.

Kurinpidon mukaan tilanteessa oli merkittävä loukkaantumisriski Leskinen toimien seurauksena.

– Päähän kohdistuneen iskun voimakkuus huomioiden kurinpitoryhmä katsoo teon vaarantaneen vastustajaa siinä määrin piittaamattomasti, että siitä tulee määrätä lisäseuraamus.

Jokerit pelaa ensi kaudella SM-liigassa. Leskisen mahdollisesta jatkosta seurassa ei ole vielä tietoa.