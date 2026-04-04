SM-liigaan suuntaava Jokerit voitti toisella kaudella peräkkäin Mestiksen mestaruuden.
Helsingin Jokerit peittosi Imatran Ketterän jääkiekon Mestiksen finaaleissa suoraan voitoin 4–0.
Lappeenrannassa pelattu neljäs finaali päättyi lauantaina helsinkiläisille 4–1. Päätösosuman tyhjään maaliin naulannut Jokerien Alexander Forslund summasi ottelun pistekärkenä tehot 1+2=3.
Neljäs finaali ohi – näin Jokerit juhli jäällä Mestis-mestaruutta.
Finaalisarjan ensimmäiset kaksi ottelua ratkesivat Jokereille tiukasti yhden maalin erotuksella, mutta jo eilen helsinkiläiset löysivät uuden vaihteen ja voittivat kolmannen pelin kotikaukalossaan 5–0.
Jokerit nousee ensi kaudeksi SM-liigaan. Finaalivastustaja Ketterä ilmoitti lisäksi eilen hakevansa ensi kaudeksi SM-liigalisenssiä.
4:17