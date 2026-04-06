Porin Ässät on muokannut hyökkäysketjujaan 4. puolivälieräotteluun SaiPaa vastaan.
Ässät tarvitsee kipeästi voiton kotikaukalossaan maanantaina, sillä SaiPa on ottanut sarjassa 2–1-johdon hävittyään avauspelin. Ässät onkin reagoinut kokoonpanomuutoksilla.
Otso Ylitalo nousee ykköskenttään pudotuspeleissä kolme maalia tehneet Feetu Knihtin tilalle. Knihti vaihtaa puolestaan neloskenttään, johon tulee nyt myös edellisen kerran Kiekko-Espoo-sarjassa pelannut Roope Talaja. Hänelle tekee tilaa Balazs Sebok.
SaiPan kokoonpano pysyy ennallaan.
Lue myös: Huomasitko? Ilves merkinnyt maalitaulun KalPasta – "Tuota näkee Suomessa tosi harvoin"
KalPa kohtaa Ilveksen 4. ottelussa Kuopiossa edellisestä pelistä muuttumattomalla miehityksellä. Ilveksen kokoonpanotietoja ei Veikkauksen sivuilta löytynyt heti kello 12:n jälkeen. Ilves johtaa sarjaa 2–1.
Jääkiekon SM-liigan puolivälierät
Tappara–HPK (voitot 3–1)
5. ottelu Tappara–HPK tiistaina kello 18.30.
KooKoo–Pelicans (voitot 3–1)
5. ottelu KooKoo–Pelicans tiistaina kello 18.30.