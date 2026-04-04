SaiPan Miikka Salomäki ja Maxime Fortier selvisivät ilman pelikieltoa.

SaiPan ykkösketjun keskushyökkääjä Miikka Salomäki passitettiin perjantaina pelatun jääkiekon SM-liigan puolivälieräottelun toisessa erässä ulos Ässien Jonne Tammelan päähän kohdistuneesta taklauksesta.

SM-liigan kurinpitodelegaatio kirjoittaa lauantai-iltana julkistetussa päätöksessään Salomäen taklanneen teknisesti puhtaasti matalassa asennossa käsivarret kiinni vartalossa.

Vartalokontaktin lisäksi Tammelan päähän kohdistui voimakas osuma, mutta se ei kurinpidon mukaan ollut seurausta huonosta ajoituksesta tai huonosta lähestymiskulmasta, eikä Salomäen taklaus suuntautunut lainkaan ylöspäin.

Kurinpitodelegaatio huomioi Tammelan kääntäneen ennen taklausta ylävartaloaan oikealle. Se arvioi, ettei Salomäen pelaamisessa ollut pelikiellon arvoista piittaamatonta vaarantamista.

"Riittävä seuraamus"

SaiPa-tähtiin niin ikään kuuluva kanadalaishyökkääjä Maxime Fortier joutui puolestaan suihkuun lyötyään poikittaisella mailalla Ässien Sakari Kostilaista kolmannessa erässä.

Kurinpito toteaa poikittaisen mailan osuneen Kostilaista kaulan ja kasvojen alueelle. Sen mukaan tilanteessa ei kuitenkaan tapahdu varsinaista poikittaisella mailalla lyömistä tai iskemistä, "vaan kyse on pikemminkin voimakkaasta mailalla työntämisestä lähellä olevaa Kostilaista kohti".