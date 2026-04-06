Neljä ihmistä jäi lumivyöryn alle traagisin seurauksin Norjassa.

Kaksi henkilöä on kuollut lumivyöryonnettomuudessa Norjassa, kertoo norjalaislehti VG.

Poliisi sai ilmoituksen lumivyörystä aamupäivästä maanantaina Hemsedalissa.

Hemsedal sijaitsee Kaakkois-Norjassa ja aluetta kutsutaan usein Skandinaavian Alpeiksi.

Alkutietojen mukaan lumivyöryn alle jäi neljä ihmistä. Yhtä onnettomuuden uhriksi joutunutta etsittiin tunnin ajan, mutta hänet löydettiin lopulta elossa.

Poliisi ei vielä tiedä, ovatko loukkaantuneet tai kuolleet ihmiset tottuneita vuorilla liikkumiseen.

Aluella on annettu varoitus lumivyöryistä.

Lähteet VG, NRK, Norjan poliisi.