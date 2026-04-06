Paraurheilija Teijo Kööpikkä työnsi luokkansa Euroopan ennätyksen.
Teijo Kööpikkä on kiskaissut kuulantyönnössä luokan 57 paraurheilijoiden Euroopan ennätyksen. Hannu Kankaan valmentama Rauman Urheilijoiden mies lennätti rautapallon 15,15 metriin paraurheilijoiden hallimestaruuskilpailuissa Pajulahdessa.
Edellinen Euroopan ennätys oli puolalaisen Janusz Rokickin 14,92 vuodelta 2015. Kööpikkä kohensi myös omaa kolme vuotta vanhaa Suomen ja Pohjoismaiden ennätystään 14,80.
Luokan 57 maailmanennätys on 16,60. Sen työnsi iranilainen Yasin Khosravi viime vuoden MM-kilpailuissa Delhissä.
Kööpikkä on saavuttanut luokassaan MM-pronssia 2023 ja 2024.