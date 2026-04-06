Linda Lampenius muistelee dokumentissa ensiaskeliaan viulistina.

Suomea Euroviisuissa yhdessä Pete Parkkosen kanssa edustava Linda Lampenius avasi elämäänsä ja tarinaansa vuonna 2023 julkaistussa Linda-dokumenttisarjassa. Sarjan toinen osa keskittyi Lampeniukseen viulistina.

Hän syntyi vuonna 1970 teatteriperheeseen, jossa rakastettiin musiikkia ja esiintymistä yli kaiken. Hän kuvailee verranneensa itseään vanhempiinsa ja kokeneensa huonommuutta ja rumuutta.

Lampeniuksen musikaalisuus huomattiin varhain ja hän alkoi soittaa viulua 5-vuotiaana Geza Szilvayn johdolla.

– Pelkäsin sitä, etten ollut tarpeeksi hyvä, tai täydellinen, hän muistelee dokumentissa.

Lampenius kertoo, ettei aluksi soittimella ollut väliä.