Myyrä-sarjan viidennen kauden jaksot starttasivat Maikkarilla tällä viikolla. Mukana kisaamassa nähdään Iholla-sarjaakin tähdittänyt radiojuontaja Julianna Jokela.

Jokela on ensimmäistä kertaa mukana kilpailurealityssä. Hän kuvailee kokemusta mielenkiintoiseksi.

– Opin itsestäni uusia puolia. Olen tosi kilpailuhenkinen, mutta kuinka kilpailuhenkinen olen? Sanotaan näin, että oli muutaman kerran sellaisia tilanteita, että peli todella meni ihon alle. Ajattelin, että olen aikuisiällä oppinut sietämään häviämisen tunnetta, hän avaa.

– Mutta kyllä se tietyissä hetkissä, kun tulee jotain takapakkeja omiin suunnitelmiin, niin kyllähän se syö. Sitten tarvitsee aina alkaa rekantamaan jotain uutta valhetta toisensa perään.

Tiia Elg ja Julianna Jokela Myyrä-kuvauksissa.MTV Oy / Ekaterina Mamadalieva

Entä millainen Jokela kisassa nähdään?

– Kyllähän mä yritin hirveesti juonitella siellä ja olla aika valppaana koko ajan, mutta miten hyvin mä sitten onnistuin siinä, niin se jää nähtäväksi.