KalPan Hugo Gallet on saanut kolmen ottelun pelikiellon.

Hugo Gallet taklasi perjantaina jääkiekon SM-liigan pudotuspeliavauksessa HIFK:n Daniel Mäkiahoa niin, että kyynärpää osui tätä päähän.

Gallet sai avauserän tilanteesta videotarkistuksen jälkeen 5+20 minuutin pelirangaistuksen. Ranskalaispuolustaja huilasi jo väliaikaisessa pelikiellossa lauantain ottelun.

SM-liigan kurinpitodelegaatio on nyt lauantai-iltana langettanut Gallet'lle kolmen ottelun pannan, josta pelaaja on mainitun yhden matsin kärsinyt. Gallet on sivussa vielä maanantaina ottelusarjan kolmannesta ja tiistaina neljännestä ottelusta.

Kurinpito huomioi, että taklauksessa kontakti kohdistui kokonaisuudessaan Mäkiahoa päähän.

– Kurinpitodelegaatio toteaa, että taklauksella on piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa ja taklauksesta tulee määrätä pelikielto. Pelikieltoharkinnan osalta kurinpitodelegaatio katsoo, että taklaus osoittaa selkeää moitittavuutta, koska se on tehty kyynärpäällä. Toisaalta delegaatio toteaa, että tilanne on sinällään nopeasti tapahtuva, joten Gallet’n kyynärpään nosto on reaktio Mäkiahon pysähtymiseen, ratkaisussa perataan.

Voitot ovat kahden Kuopiossa kiekkoillun ottelun jälkeen tasan 1–1. KalPa voitti perjantaina 4–1, HIFK juhli lauantaina samoin numeroin. Puolivälieräpaikkaan vaaditaan kolme kiinnitystä.