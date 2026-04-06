Venäjän ilmavoimien kenraali kuoli lentokoneen maahansyöksyssä Krimillä viime viikolla.
Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjän ilmavoimien korkea-arvoinen komentaja Alexander Otroshenko on kuollut Ukrainalta vallatulla Krimin niemimaalla.
Otroshenko oli maahan syöksyneen sotilaskuljetuskoneen kyydissä viime viikolla. Turmassa kuoli yhteensä 30 ihmistä, kertoi venäläismedian siteeraama korkea viranomainen tänään maanantaina.
Onnettomuudessa kuollut Otroshenko toimi Pohjoisen laivaston 45. armeijan ilmavoimien ja ilmapuolustuksen komentajana, kertoi Murmanskin alueen kuvernööri Andrei Tsibis. Murmanskin alueella sijaitsee kyseisen laivaston tukikohta.
Sotilaskuljetuskone An‑26 syöksyi kalliota vasten Krimillä 31. maaliskuuta. Venäjän puolustusministeriön mukaan onnettomuuden alustava syy oli tekninen vika.
An‑26‑konetyyppi on ollut käytössä 1960‑luvun lopulta lähtien, ja sitä on käytetty myös siviililentoyhtiöissä rahtikuljetuksiin. Malli on ollut osallisena useissa kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa viimeisen vuosikymmenen aikana.
Ukrainalainen An‑26 putosi lennolla Kaakkois‑Ukrainassa Zaporizhzhjan alueella vuonna 2022, jolloin yksi ihminen kuoli. Toinen saman konetyypin kone syöksyi maahan harjoituslennolla Koillis‑Ukrainassa vuonna 2020, ja turmassa kuolivat kaikki muut paitsi yksi koneessa olleista 27 ihmisestä.