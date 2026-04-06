Poliisi tutkii palon syttymissyytä.
Yksi henkilö on kuollut Itä-Helsingin Kontulassa tapahtuneessa tulipalossa.
Poliisin mukaan kuollut henkilö oli 1960-luvulla syntynyt mies, joka työskenteli ostoskeskuksessa.
Tulipalo syttyi ostoskeskuksen sisällä varastotiloissa, joihin asiakkailla ei ole pääsyä, poliisi kertoo.
Palon oli havainnut Kontulan ostoskeskuksen luona partioinut poliisipartio.
Pelastuslaitos sai tehtävän Kontulankaarelle sijaitsevaan ostoskeskukseen kello 01.51 maanantaiaamuna. Paikalle lähetettiin yli 10 yksikköä.
Palo ja savukaasut levisivät pelastuslaitoksen mukaan laajasti kiinteistöön.
Poliisi tutkii palon syttymissyytä. Asiassa ei tällä hetkellä epäillä rikosta.
Ostoskeskus on kattamaton ostoskeskus Itä-Helsingin Kontulassa.