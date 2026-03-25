HIFK joutuu tulemaan toimeen huomenna pelattavassa jääkiekon SM-liigan pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ratkaisevassa KalPa-ottelussa ilman pelikieltoon määrättyä Lassi Vanhataloa.

HIFK:n kakkosketjun laidassa pelannut hyökkääjä iski tiistain neljännessä kohtaamisessa KalPan Ville Ruotsalaista poikittaisella mailalla. Seurauksena oli 5+20 minuutin pelirangaistus, ja Liiga tiedotti pian ottelun päättymisen jälkeen tapauksen etenevän kurinpitokäsittelyyn.

Nyt kurinpito kertoo määränneensä Vanhatalon yhden ottelun pelikieltoon.

– Kiekko on HIFK:n puolustajalla hyökkäyssiniviivalla, kun Vanhatalo iskee ensin poikittaisella mailalla Ruotsalaista selkään. Tämän jälkeen Ruotsalainen kääntyy ja on antamassa iskua takaisin, jolloin Vanhatalo iskee uudelleen poikittaisella mailalla Ruotsalaista ja osuu tätä kaulaan, kurinpitopäätöksessä kuvataan.

Poikittaisen mailan tunnusmerkistö siis täyttyy kirkkaasti, ja rangaistusharkinnan osalta huomioon on otettu, että maalineduskamppailuissa tyypillisesti käytetään myös poikittaista mailaa.

– Tässä tapauksessa kuitenkin Vanhatalon poikittaisen mailan isku kohdistuu suoraan vastustajaa kaulaan. Isku on kohtuullisen voimakas.

– Vaikka Vanhatalon katse on kiekollisessa siniviivatilanteessa, hän on vastuussa mailankäytöstään. Edellä todetuilla perusteilla kurinpitodelegaatio katsoo, että Vanhatalo on teollaan piittaamattomasti vaarantanut vastustajaa.

Kurinpitodelegaation käsittelyssä oli myös HIFK:n Jere Somervuoren epäilty potkuliike KalPa-maalivahti Talyn Boykoon, mutta Somervuorelle ei määrätty pelikieltoa.

KalPa ja HIFK kohtaavat ratkaisevassa viidennessä ottelussa Kuopiossa huomenna torstaina kello 18.30.