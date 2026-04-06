Helsingin poliisi tutkii Patolassa maanantaina tapahtunutta puukotusta.
Helsingin poliisi sai maanantaiaamuna ennen kello yhdeksää tehtävän, joka liittyi epäiltyyn väkivaltarikokseen.
Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan yhtä henkilöä oli puukotettu raajaan Helsingin Oulunkylään kuuluvassa Patolassa.
Tehtävälle liittyi useita poliisipartioita.
– Poliisi otti muutaman kilometrin päästä tapahtumapaikasta kiinni kaksi tuntomerkkeihin sopivaa noin 20-vuotiasta miestä, tiedotteessa kerrotaan.
Miehiä epäillään törkeästä pahoinpitelystä.
Puukotuksen uhri vietiin sairaalaan saamaan hoitoa.
Poliisin alustavien tietojen mukaan uhri ja epäillyt olivat sopineet tapaamisen, jonka yhteydessä epäilty törkeä pahoinpitely tapahtui.
Poliisin mukaan uhria puukotettiin pysäköidyn ajoneuvon sisällä.