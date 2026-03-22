HIFK on vienyt kaksi KalPan Patrick Curryn tilannetta kurinpidon tutkittavaksi.
Jääkiekon SM-liiga tiedotti sunnuntaina, että HIFK on käyttänyt kurinpitosääntöjen mukaista oikeuttaan ja asettanut sarjan kurinpitodelegaation tutkittavaksi kaksi pelitilannetta lauantailta.
Kumpikin on KalPan hyökkääjätähti Patrick Curryn kontaktitilanteita toisesta erästä.
Ensimmäinen on mahdollinen potkuliike Jori Lehterään. Toinen on mahdollinen jalkapyyhkäisy Sebastian Repoon kaksi minuuttia ja kymmenen sekuntia myöhemmin.
Kummastakaan tilanteesta ei tuomittu ottelussa rangaistuksia. Kurinpito tekee päätöksensä sunnuntain aikana.
Pääset katsomaan kyseiset tilanteet ylälaidan videolta.
Myöhemmin toisessa erässä Currylle tuomittiin kaksiminuuttinen väkivaltaisuudesta hänen taklattua Aron Kiviharjua. Yhdysvaltalainen äityi jäähyaitiossa sarkastisiin taputuksiin selkeästi tuomioon tyytymättömänä.
Curry oli runkosarjassa KalPan paras pistemies tehoin 18+23=41. Hän on kahden pudotuspeliottelun jälkeen SM-liigan playoff-pistepörssin jaetulla kärkipaikalla lukemin 1+3=4.