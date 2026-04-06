Palomestari muistuttaa onnettomuuspaikkojen kuvaamisen inhimillisistä seurauksista.
Onnettomuuspaikoilla puhelimillaan kuvaavat henkilöt eivät ole enää poikkeus, vaan heistä on tullut lähes kaikkia onnettomuuksia yhdistävä tekijä, sanoo Helsingin pelastuslaitoksen palomestari Samuli Piipponen.
Piipponen kuvaa ilmiötä "todella ikäväksi" ja "epämieluisaksi".
– Ehkä röyhkeimmät, mitä olen nähnyt, pysähtyvät siihen onnettomuuspaikalle tai sitten ajetaan lenkki, että päästään uudestaan ajamaan onnettomuuspaikan ohi, Piipponen kertoi torstaina Huomenta Suomessa.
Esimerkiksi Suomen pelastusalan ammattilaiset SPAL toivoo, ettei onnettomuuspaikoilla kuvattaisi, sillä toiminta "aiheuttaa turhia vaaratilanteita ja jopa lisäonnettomuuksia".
Onnettomuuspaikkojen kuvaaminen ei ole uusi ongelma ja SPAL aloitti sitä vastustavan kampanjan jo vuonna 2022.
Laillista, mutta ei aina
Onnettomuuspaikan kuvaaminen on lain mukaan sallittua, sillä julkisella paikalla saa kuvata.
Kuvata voi kuitenkin myös niin, ettei se ole laillista.
Esimerkiksi vuonna 2023 henkilö kuvasi kolaripaikkaa ja potilailla, vaikka tiellä oli muun muassa pelastuslaitoksen henkilökuntaa ja ruuhkaa.
Helsingin poliisin johtavan ylikomisario Dennis Pastersteinin mukaan kyseinen henkilö sai 12 päiväsakkoa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.