Tomek Valtonen pääsi nostelemaan Mestis-mestaruuspokaalia kesken haastattelun.

Jokereita aiemmin sekä pelaajaurallaan että valmennusuransa alkutaipaleella edustanut Tomek Valtonen palasi helsinkiläisseuraan 11 vuoden tauon jälkeen. Kauden alussa tulos kiersi Jokereita, mutta lopulta joukkue voitti vakuuttavasti sekä jääkiekon Mestiksen runkosarjan että mestaruuden.

– Totta kaihan tässä on tunteiden kirjo aika valtava. Meillä on upea joukkue. Koko kauden on tehty kovaa töitä, Valtonen sanoi MTV Urheilulle.

Jokerit oli lyönyt Imatran Ketterän finaaleissa suoraan voitoin 4–0. Lappeenrannassa pelattu viimeinen finaali päättyi helsinkiläisille 4–1.

Valtonen kiitteli pelaajien lisäksi "koko staffia" valmennustiimiä ja johtoryhmää myöten.

– Aloitettiin yhdessä ja lopetettiin yhdessä. Tällä kertaa tämä meni onneksi näin. Upea kausi kaiken kaikkiaan.

"Minulla on huonot olkapäät"

SM-liigaan nousevassa helsinkiläisseurassa jatkava Valtonen huomautti odotusarvojen Jokereissa olevan "aina ihan valtavat". Hän koki joukkueen pystyneen parantamaan pudotuspeleissäkin peli peliltä.

Mestis-mestaruus rakkaassa seurassa on miehelle iso juttu, jonka hän sanoo arvostavansa todella korkealle.

– Tuloksellisesti tämä on tietenkin minun valmentajaurani kohokohta. Mutta täytyy aina muistaa, olenko niin paljon parempi kuin kun aloitimme. Minä väitän, että en.

– Tulos tulee välillä ja välillä se ei tule. Kaikki kilpailevat, ja yksi vain voi voittaa. Sitä ei pidä liikaa arvottaa. Päivittäinen työ ja arki on suola tässä hommassa.