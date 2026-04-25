MTV Urheilun asiantuntijoiden Ari Vallinin ja Lasse Kukkosen mukaan KooKoon on parannettava peliään nopeasti, mikäli se haluaa pelata keväällä Suomen mestaruudesta.

KooKoo aloitti SaiPaa vastaan pelattavan välieräsarjan erinomaisesti ja vei kaksi ensimmäistä ottelua näyttävästi nimiinsä. Sittemmin SaiPa on kuitenkin noussut otteluvoitoissa jo kouvolalaisten rinnalle ja ottanut pelillisen niskalenkin vastustajastaan.

Perjantaina SaiPa tasoitti voitot 2–2:een lyömällä KooKoon tyylipuhtaasti 3–0.

MTV Urheilun asiantuntija Ari Vallinin mukaan KooKoon on keskityttävä pelissänsä yksinkertaisiin, voittaviin asioihin.

– SaiPa tekee tällä hetkellä enemmän työtä – varsinkin sinne omiin. Kiekottomien työn ja viisikon tiiveyden pitää olla kunnossa. Muuten tuosta ei tule mitään. Muuten tuolla pelitaktiikalla se on reikäjuuston näköistä tuo homma. Jos ei ole jalkaa, silloin pitää olla järkeä ja malttia vähän niissä tilanteissa, Vallin kommentoi.

Lasse Kukkonen puolestaan penää Jouko Myrrän johtamalta valmennusjohdolta nyt vahvaa reagointia, sillä muuten ottelusarjassa pelillisen niskalenkin ottanut SaiPa jyrää kouvolalaisten sijaan finaaleihin.

– Nyt on kova haaste KooKoon valmennukselle. Nyt pitää pystyä taktisesti auttamaan tuota joukkuetta. Pelkällä tsempillä tuosta ei jatkoon mennä, koska SaiPa on parantanut taktisesti pelaamista, Kukkonen korostaa.

Maalikooste: SaiPa - KooKoo, 4. välierä.

Sekä KooKoo ja SaiPa että Tappara ja Ilves pelaavat lauantaina välieräsarjojensa viidennet osaottelut. Tampereella kiekko putoaa jäähän kello 17.00, Kouvolassa kello 18.30.