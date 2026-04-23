Mantas Armalis aloittaa Ilveksen maalilla neljännessä välieräottelussa Tapparaa vastaan.
Ilves on antanut vastuuta molemmille vahdeilleen. Armalis avasi sarjan, minkä jälkeen loistavasti KalPa-puolivälierien ratkaisutaistoissa torjunut Dominik Pavlat otti ohjat kahdessa seuraavassa Tappara-ottelussa.
Nyt Armalis kuitenkin palaa tolppien väliin tappiollisen 3. pelin jälkeen. Ilves johtaa sarjaa 2–1.
Lue myös: Tappara-tähdet saaneet kuraa – Juhamatti Aaltonen varoittaa "aivan pystyyn" jyräävää Ilvestä
Ilves-puolustuksessa Radek Kucerik on sivussa, ja tilalle tulee Toni Utunen. Olli Palola korvaa Peter Quennevillen nelosketjun laidassa.
Tapparan kokoonpanomuutokset koskevat puolustusta. Edellisessä ottelussa loukkaantunut Olli Juolevi on nyt sivussa, ja hänet kolmessa kärkiparissa korvaa Jonathan Andersson. Juuso Nykänen tulee mukaan seitsemäntenä pakkina.
