Tappara ja KooKoo saavat tärkeät palasensa mukaan keskiviikkona Tampereella pelattavaan SM-liigan kolmanteen finaaliin.
Tappara on nostanut loukkaantuneena olleen kapteeninsa Otto Rauhalan kokoonpanoon 13. hyökkääjäksi.
Rauhala putosi pelaavasta miehistöstä Ilvestä vastaan pelatun välieräsarjan neljännen ottelun alussa.
KooKoo puolestaan saa takaisin kärkipuolustajiinsa lukeutuvan Kalle Loposen. 25-vuotias pakki loukkaantui heti pudotuspelit avanneen Pelicans-sarjan ensimmäisessä vaihdossa.
Loponen kuitenkin palasi kaukaloon KooKoon ja SaiPan välisen välieräsarjan viidennessä ottelussa, kunnes putosi jälleen kokoonpanon ulkopuolelle ratkaisevassa seitsemännessä pelissä.
KooKoo johtaa finaalisarjaa voitoin 2–0.