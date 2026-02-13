Kiekkoraati perkasi Huomenta Suomessa torstaina Leijonien ja sen päävalmentajan Antti Pennasen ympärillä Slovakialle tulleen avaustappion seurauksena voimistunutta painetilaa.
Milano-Cortinan olympialaisten miesten jääkiekkoturnauksessa jokainen maa etenee alkulohkon tuloksista huolimatta pudotuspeleihin, mutta lohkojen kärkimaille irtoaa suora puolivälieräpaikka. Lisäksi heikko alkulohkomenestys vaikeuttaa huomattavasti polkua jatkopeleissä.
Leijonat on nyt vaarassa ajautua tälle polulle, kun se kaatui Slovakialle 1–4 avausottelussaan. Perjantain Ruotsi-ottelusta tuli samalla äärimmäisen iso peli.
Slovakiaa vastaan Suomi hallitsi tapahtumia – välillä selvästikin – kahden erän ajan. Tehoton Leijonat hakkasi kuitenkin päätään Slovakian maalivahtiin.
– Antti Pennasen aikana vähän probleemana on ollut se, että kun tulee vaikeaa, niin millä tavalla edetään, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi aloitti Kiekkoraadissa.
– Jotenkin se paine, joka joukkueen ympärillä on ollut koko Pennasen aikana, rupesi näkymään.
Ottelussa Slovakia otti ohjat päätöserässä ja teki kolme maalia, joista viimeinen tuli tyhjiin. MTV Urheilun jääkiekkoselostaja Jani Alkio kuvaili Suomen kokonaisesitystä pelokkaaksi.
– Kun alettiin ratkoa peliä tasatilanteessa, niin Suomi ei saanut koneesta mitään irti, Alkio toteaa.
Asiantuntija Ari Vallinin mielestä Leijonat pyöri liikaa laitojen lähellä ja rännitti kiekkoja.
– Luulisi, että Suomella olisi kykyä noilla hyökkäyspelaajilla haastaa sinne ytimeen.
Kiven mukaan aloitus oli Pennaselle "pahin mahdollinen". Alkio spekuloi, että tappio kiristää tunnelmaa joukkueen ympärillä, mikä voi näkyä siinä, ettei median suuntaan olla näkyvästi enää niin avoimia.
– Niitä vuotoja tulee aivan varmasti jostain. Vaikka jätkät puhuvat ehkä kameralla eri lailla, mutta kun (median edustajat) alkavat korvaan supatella, niin alkaa tarinaa tulla, Alkio summaa.
Suomen ja Ruotsin olympiakohtaaminen alkaa perjantaina kello 13.10.
Yllä olevalla videolla lisää Kiekkoraadin analyysiä Leijonista, esimerkiksi avausottelussa puhuttaneesta peluutuksesta sekä Ruotsi-ottelun lähtökohdista.