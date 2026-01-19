Vaasan Sportin tyhjennyskampanja jatkuu. Nyt norjalaishyökkääjä Philip Granathin kerrotaan lähtevän loppukaudeksi muualle.
Granath siirtyy loppusesongiksi Norjan pääsarjaan Frisk Askerin riveihin. Hän palaa Vaasaan ensi kaudeksi, sillä osapuolilla on voimassa oleva SM-liigasopimus.
23-vuotias hyökkääjä siirtyi kuluvaksi kaudeksi Vaasaan. Hän edusti aiemmat kolme vuotta Tapparaa ja voitti seurassa kaksi Suomen mestaruutta. Granath on vakiokasvo Norjan maajoukkueringissä.
Vaasan Sport ilmoitti joulukuussa aloittavansa pelaajamyynnit taloudellisista syistä. Joukkue on SM-liigan viimeisenä selvällä marginaalilla. Seuran ovat tähän mennessä jättäneet loppukauden osalta muun muassa VIljami Nieminen ja Kalle Miketinac.