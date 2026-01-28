Jalkapallon miesten Mestarien liiga on kulkenut englantilaisjoukkueiden komennossa, kun liigavaiheesta on jäljellä enää tänään keskiviikkona pelattava päätöskierros. Arsenal ja Bayern München ovat jo varmistaneet neljännesvälieräpaikkansa.

Liigavaiheen kahdeksan parasta etenee suoraan neljännesvälieriin, ja sijoille 9–24 yltäneet pelaavat ylimääräisen jatkokierroksen pääsystä kuudentoista joukkoon.

Arsenal on voittanut kaikki seitsemän otteluaan ja varmistanut neljännesvälieräpaikkansa. Lontoolaisryhmän lisäksi vain kuuden voiton Bayern München on varmuudella 16 parhaan joukossa. Bayernin toistaiseksi ainoa tappio on tullut juuri Arsenalille.

– Yksi ottelu on jäljellä, ja olemme jo haluamassamme asemassa. Tämä on valtava saavutus joukkueelle, koska tiedämme, kuinka vaikeaa se on, Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta riemuitsi seuran kotisivuilla viime tiistain voitokkaan Inter-vierasottelun jälkeen ja viittasi suoraan neljännesvälieräpaikkaan.

Ennen liigavaiheen päätöskierrosta Liverpool on neljäntenä, Tottenham viidentenä, Newcastle seitsemäntenä, Chelsea kahdeksantena ja Manchester City 11:ntenä. Kaikki kuusi Valioliigan ryhmää elättelevät realistisia toiveita kahdeksan joukossa olemisesta.

Iso osa jatkajista tiedossa

24 jatkajasta 15 on jo tiedossa. Valioliigan kuusikon ja Bayernin lisäksi jatkopeleissä nähdään varmuudella Atalanta, Atletico Madrid, Barcelona, Inter, Juventus, PSG, Real Madrid ja Sporting.

Italian hallitseva mestari Napoli on ennen päätöskierrosta sijalla 25. Joukkueella on koossa kahdeksan pistettä, ja Olympiakos, Athletic Bilbao ja PSV ovat sen yläpuolella tasapisteillä.