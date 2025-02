Donald ja Melania Trumpin käytös kiinnitti yleisön huomion – edustivat käsi kädessä

Trumpit isännöivät Valkoisen talon vuosittaista kuvernöörien vastaanottoa ja illallista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja ensimmäinen nainen Melania Trump edustivat yhdessä lauantaina 22. tammikuuta, kun he isännöivät Valkoisen talon vuosittaista kuvernöörien illallista ja vastaanottoa. Yleisön huomio kiinnittyi parin poikkeuksellisen läheiseen kehonkieleen.

Trumpit saapuivat paikalle käsi kädessä.STELLA Pictures

Tilaisuudesta julkaistuissa kuvissa nähdään, kuinka Trumpit saapuvat vastaanotolle käsi kädessä. Presidentti Trump hymyilee leveästi ja hänen vaimonsakin kasvoilla on havaittavissa pienoinen hymy. Esimerkiksi presidentin virkaanastujaisissa rouva Trumpin olemus tulkittiin jäykemmäksi ja hillitymmäksi.

Presidentti Trumpin virkaanastujaisissa rouva Trumpin olemus tulkittiin jähmeäksi.AFP / Lehtikuva

CNN kertoo, että presidentti Trump letkautti illallisella myös kehun vaimolleen.

– Hän työskenteli kovasti sen eteen, että kaikki on kaunista. Hän on siinä todella hyvä, presidentti sanoi.

Yllään tilaisuudessa Melania Trumpilla oli musta housupuku, presidentillä smokki.

CNN:n mukaan hänet nähtiin viimeksi edustamassa miehensä rinnalla tammikuun 24. päivä, kun presidentti vieraili luonnonkatastrofeille altistuneissa Pohjois-Carolinassa ja Kaliforniassa.

Melanian uskotaan viettäneen viime aikoina paljon aikaa esimerkiksi New Yorkissa, jossa Trumpien poika Barron opiskelee.

Lue myös: Melania Trumpin muotokuva julki

Viimeksi Trumpit nähtiin yhdessä 24. tammikuuta.Copyright Notice: Copyright (c) 2025 Splash News. No use without permission.