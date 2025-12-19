Lain mukaan Yhdysvaltain oikeusministeriön on tänään julkaistava Epstein-asiakirjat.
Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraatit julkaisivat eilen torstaina lisää kuvia edesmenneen ja tuomitun seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kuolinpesästä.
Nyt julkaistujen kuvien joukossa on muun muassa kuvia Venäjän, Marokon, Tshekin, Ukrainan ja Liettuan passeista sekä viestiketju, jossa keskustellaan tyttöjen lähettämisestä henkilölle, joka tunnetaan nimellä "J", hintaan 1 000 dollaria per tyttö.
Uusimmissa kuvissa esiintyy myös miljardööri ja Microsoftin perustaja Bill Gates, professori ja poliittinen aktivisti Noam Chomsky sekä Trumpin entinen neuvonantaja Steve Bannon.
Viime viikolla demokraatit julkaisivat 19 valokuvaa, joissa esiintyi useita tunnettuja henkilöitä, mukaan lukien Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.
Yhdysvaltain oikeusministeriön on Trumpin marraskuussa allekirjoittaman lain mukaan tänään julkaistava Epstein-asiakirjat.
Laki ei velvoita julkaisemaan esimerkiksi Epsteinin uhrien terveystietoja tai lasten hyväksikäyttömateriaalia.
