Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vetää pois nimitysehdotuksensa työllisyystilastoista vastaavan viraston uudeksi johtajaksi.
Yhdysvaltalaislähteiden mukaan Valkoinen talo on lähettänyt ekonomisti E. J. Antonin nimittämisen hylkäämistä koskevan asiakirjan Yhdysvaltain senaatille. Viraston johtajan nimitys vaatii senaatin hyväksynnän.
37-vuotias Antoni on yhdistetty useaan sosiaalisen median käyttäjänimeen, joilla on julkaistu seksuaalisesti halventavaa sisältöä Kamala Harrisista. CNN:n kertoo, että vuosien 2017-2020 aikana, Antoni julkaisi alentavaa sisältöä seksuaalivähemmistöistä, levitti salaliittoteorioita sekä loukkauksia Trumpin vastustajia kohtaan. Julkaisut tehtiin silloiselle Twitter-alustalle, joka nykyään kantaa nimeä X. Sisältö ja käyttäjänimet on sittemmin poistettu.
Antonin oli tarkoitus nousta Bureau of Labour Statistics (BLS) -viraston johtoon. Trump erotti viraston edellisen johtajan Erika McEntarferin elokuussa, kun virasto julkaisi Trumpille epämieluisia työllisyyslukuja. Edellinen johtaja oli Trumpin edeltäjä, Joe Bidenin nimittämä.
Yhdysvaltain suurin televisiokanava NBC uutisoi elokuussa, että Antoni oli yleisön joukossa ennen Capitolin valtausta tammikuun kuuden päivä vuonna 2021.
Mellakan seurauksena viisi ihmistä, mukaan lukien yksi poliisi, menettivät henkensä.