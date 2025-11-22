Marjorie Taylor Greene on viime aikoina arvostellut enenevissä määrin Trumpin hallinnon politiikkaa.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vankkana tukijana aiemmin tunnettu republikaaniedustaja Marjorie Taylor Greene jättää paikkansa maan kongressissa. Greene kertoi paikallista aikaa perjantaina sosiaalisessa mediassa julkaisemallaan videolla, että hänen viimeinen päivänsä virassa on tammikuun alussa.
Vuonna 2020 Georgian osavaltiosta valittu Greene on esittänyt julkisuudessa enenevässä määrin nykyhallinnon politiikkaa arvostelevia lausuntoja. Hän on muun muassa vaatinut näkyvästi edesmenneeseen seksuaalirikolliseen Jeffrey Epsteiniin liittyen asiakirjojen julkaisemista.
Julkaisemallaan videolla Greene sanoi muun muassa, että edustajainhuoneen olisi pitänyt työskennellä enemmän maan terveydenhuollon ongelmien ratkaisemiseksi.
– Edustajainhuoneen olisi pitänyt työskennellä joka päivä korjatakseen tämän katastrofin, mutta sen sijaan Yhdysvaltoja pakkosyötettiin inhottavalla poliittisella draamalla, Greene sanoi liittovaltion ennätyspitkään sulkuun viitaten.
Trump ja republikaanit ovat syyttäneet demokraatteja 43 päivää kestäneestä sulusta, vaikka edustajainhuone, senaatti ja Valkoinen talo ovat kaikki republikaanien hallinnassa.
Trump puolestaan on vastannut entisen tukijansa kritiikkiin kutsumalla republikaaniedustajaa petturiksi ja vetämällä tältä tukensa.
Viikko sitten Greene kertoi joutuneensa uhkausten kohteeksi ja sanoi Trumpin lietsovan häneen kohdistuvaa uhkailua.