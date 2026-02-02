Lauri Karhuvaara haastatteli aikoinaan Huomenta Suomessa Ronn Mossia, joka tähditti Kauniit ja rohkeat -sarjaa.

Huomenta Suomen pitkäaikainen juontaja Lauri Karhuvaara oli vieraana ohjelmassa maanantaina 2. helmikuuta. Lähetyksessä palattiin vuosien takaiseen haastatteluun, kun Karhuvaara jututti suorassa lähetyksessä Kauniit ja rohkeat -ohjelman tähteä Ronn Mossia.

Yllä olevalla videolla näet pätkän haastattelusta! Videolla Karhuvaara myös arvioi, miksi siitä on tullut klassikko.

Viime syksynä Karhuvaaran puhelin soi, kun Ronn Moss oli Suomessa kiertueella.

– Sieltä tuli pyyntö, että Ronn Moss haluaisi tavata. Totta kai koin sen hyvin suurena kunniana. Menin sitten konserttiin ja ennen sitä täällä Helsingissä Savoy-teatterin yläkerran lämpiössä tapasin hänet.

– Sama mies, harmaantunut, se käden puristus. Hän kysyin toisinpäin: Lauri, how are you?

Karhuvaara kertoo tapaamisen ollen koskettava ja he vaihtoivat kuulumiset.

– Hän muisti ja kutsui itse henkilökohtaisesti konserttiin. Se kyllä lämmitti.