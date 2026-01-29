Kolumbiassa 15 ihmistä on kuollut matkustajakoneen pudottua eilen keskiviikkona vuoristoisella alueella lähellä Venezuelan vastaista rajaa.
Maan ilmailuviranomaisten mukaan kaikki koneessa olleet saivat surmansa. Koneessa oli matkustajien lisäksi kaksi henkilöstön jäsentä.
Kone nousi ilmaan Kolumbian ja Venezuelan välisen rajan tuntumassa sijaitsevasta Cucutasta. Kone menetti yhteyden lennonjohtoon hieman ennen kuin sen oli ollut määrä laskeutua läheiseen Ocanaan paikallista aikaa puoliltapäivin.
Beechcraft 1900 -potkuriturbiinikoneen putoamisen syy ei ole toistaiseksi tiedossa.
Turmapaikka sijaitsee Andien itäisellä vuoristoalueella, jossa sääolot ovat erittäin vaihtelevia.
Tiheän viidakon ja lumihuippuisten vuoristojen vuoksi liikennöinti maitse on vaikeaa suuressa osassa Kolumbiaa, ja lentoreitit yhdistävät monia kaupunkeja toisiinsa.