Alueella on erittäin heikko näkyvyys.
Yhdysvaltojen Kalifornian Truckeessa yhdeksän hiihtäjää on kateissa lumivyöryn jäljiltä, kertovat viranomaiset.
Kuusi henkilöä on pelastettu lumivyöryn jälkeen.
Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post.
Kadonneiden kohtalosta ei ole tarkempaa tietoa. Pelastusoperaatioon osallistuu sheriffintoimiston mukaan 46 henkilöä.
Lumivyöryalueella riehuu useita voimakkaita myrskyjä ja lumisateiden ennustetaan jatkuvan ainakin torstaiyöhön saakka.
Näkyvyyttä heikentää entisestään voimakas tuuli, josta seuraa lumen pöllyämistä.
Lumivyöryvaroituksen mukaan luontaiset lumivyöryt ovat alueella "todennäköisiä" ja ihmisten aiheuttamat lumivyöryt "erittäin todennäköisiä".